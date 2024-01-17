Петербуржец пытался взыскать через суд более 5 млн по поддельной расписке. Об этом сообщает портал 78.ru.

В Санкт-Петербурге задержали 55-летнего мужчину, который захотел разбогатеть необычным способом. Вместе с сообщниками он изготовил расписку, согласно которой его знакомый «взял в долг» 5 млн рублей. Местный житель решил обратиться в суд и добиться с «должника» не только указанной суммы, но и 300 тысяч в качестве процентов.

Обман мужчины был выявлен с помощью проверки. Примечательно, что ранее задержанный был судим за взятку. В настоящее время устанавливается его причастность к другим подобным деяниям. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Чите женщина доверилась мошенникам и лишилась 13 миллионов рублей. Подробности смотрите в этой статье.

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