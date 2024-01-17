Россиянин внезапно умер во время откапывания машины из сугроба

В Екатеринбурге внезапно на парковке скончался местный житель. 63-летний мужчина откапывал машину из сугроба, когда ему неожиданно стало плохо. Об этом сообщает Ura.ru.

Очевидец рассказал, что свердловчанин пытался выехать со стоянки на улице Белинского. Однако у него это не получалось. В какой-то момент он и вовсе «зарылся», поэтому ему пришлось разгребать снег. Но раскопать авто он так и не смог из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Россиянин упал и умер.

«Видимо, опаздывал, схватил лопату, начал рыть, перенервничал и сердце не выдержало», - поделился собеседник издания.

Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, но помочь мужчине уже не удалось. Известно, что, пока врачи ехали, люди пытались реанимировать земляка.

Ранее на Урале водитель автобуса бросил ребенка на остановке в 30-градусный мороз. По словам матери девочки, транспортное средство затормозило в непредназначенном для посадки пассажиров месте, из-за чего несовершеннолетняя не успела попасть внутрь.