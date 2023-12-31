Продала машину и взяла шесть кредитов: россиянка стала жертвой мошенников

50-летняя жительница Читы отдала мошенникам 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на управление МВД по региону.

С женщиной связался злоумышленник, представившись начальником организации, в которой она когда-то работала. По информации от инсайдеров, счета нынешних и бывших сотрудников компании теперь могут подвергнуться атаке аферистов.

Затем гражданке позвонили фейковые представители ФСБ и Центробанка. Они передали, что на женщину оформили несколько кредитов.

Чтобы спасти банковские счета, россиянке предложили выставить на продажу автомобиль, а также взять шесть кредитов на крупные суммы.

Женщина доверилась мошенникам и лишилась 13 миллионов. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. На данный момент специалисты заняты поиском преступников.

Ранее мы писали, что екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выкинула его в мусорку.