Петербуржец присел на бокал и вспорол себе промежность

В Санкт-Петербурге местный житель случайно сел на бокал и вспорол себе промежность. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, ЧП произошло после полуночи 6 марта. Предварительно, 47-летний россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и присел на бокал. Стеклянное изделие лопнуло под тяжестью, повредив петербуржцу промежность. Он разбудил свою супругу, чтобы та вызвала скорую помощь.

Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу, где врачи диагностировали у него рваную рану промежности, а также повреждение мочевого пузыря. Сейчас житель Северной столицы находится в шоковой операционной в крайне тяжелом состоянии.

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