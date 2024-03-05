Мальчик «странно скрипел»: молодая мать сломала новорожденному сыну руки и не замечала травм 2 недели

В Подмосковье молодая мать сломала месячному сыну руки, когда надевала комбинезон. При этом травм женщина не замечала две недели. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 27 февраля жительница Истры попала в больницу вместе с ребенком. Врачи поставили диагноз – бронхит. 1 марта их выписали и во время сборов домой мать сильно надавила на руки мальчика, тем самым сломав их. Однако женщина значения этому не придала и спокойно отправилась домой.

Через время отец малыша стал замечать, что его правая верхняя конечность болтается. К врачам он не обратился, а попытался сам вправить руку. Вышло неудачно. Пришлось вызывать скорую помощь. Приехавшие медики выявили у младенца переломы рук, ребер и ключицы. Во время расспроса матери выяснилось, что около двух недель мальчик «странно скрипел».

Ребенка экстренно доставили в больницу и прооперировали. На данный момент он уже идет на поправку. А вот его отца задержали сотрудники правоохранительных органов.

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