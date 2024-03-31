Петербуржец получил пулю, пытаясь успокоить соседа-меломана

В Санкт-Петербурге меломан выстрелил два раза в недовольного громкой музыкой соседа. Инцидент произошел в Невском районе города 30 марта.

Накануне вечером у соседа 42-летнего мужчины громко играла музыка в доме № 2 по улице Новоселов. Возмущенный петербуржец позвонил, но ему не открыли дверь. Тогда он начал кидать камешки в окошко, а в ответ из квартиры прозвучало не менее двух выстрелов из пистолета, пишет 78.ru.

Пострадавший получил огнестрельные ранения грудной клетки и левого плеча. Его доставили в удовлетворительном состоянии в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. После его отпустили домой.

На месте происшествия изъяли стреляную гильзу. СК собирается возбудить уголовное дело.

Ранее в Калининградской области 8-летний мальчик выстрелил из пневматики в мать. Потерпевшая была направлена в медицинское учреждение. Врачи выявили у нее ранение ладонной поверхности и назначили амбулаторное лечение.

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