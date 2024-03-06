Пассажир не захотел платить за проезд и выстрелил таксисту в голову

В Москве пассажир такси отказался платить за проезд и выстрелил в водителя. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло на улице Академика Бочвара. Там пассажир такси отказался платить за проезд 1 100 рублей, тем самым спровоцировав конфликт. В ходе разбирательств мужчина схватил травматическое оружие и выстрелил в шофера.

Водителя такси доставили в больницу, однако ранение головы оказалось касательным, вследствие чего его отпустили домой. В настоящий момент сотрудники полиции пытаются найти стрелка.

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