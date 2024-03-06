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Опубликовано 06 марта 2024, 16:23
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Пассажир не захотел платить за проезд и выстрелил таксисту в голову

В Москве пассажир выстрелил таксисту в голову из-за нежелания платить за проезд.
Пассажир не захотел платить за проезд и выстрелил таксисту в голову

© Freepik

В Москве пассажир такси отказался платить за проезд и выстрелил в водителя. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло на улице Академика Бочвара. Там пассажир такси отказался платить за проезд 1 100 рублей, тем самым спровоцировав конфликт. В ходе разбирательств мужчина схватил травматическое оружие и выстрелил в шофера.

Водителя такси доставили в больницу, однако ранение головы оказалось касательным, вследствие чего его отпустили домой. В настоящий момент сотрудники полиции пытаются найти стрелка.

Ранее стало известно, что житель Кемеровской области пять лет насиловал двух дочерей. Сейчас злоумышленник находится под стражей, а девочек изъяли из семьи.

Также мы писали, что в Волгограде 15-летняя школьница получила перелом позвоночника во время поездки в лифте.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
такси
преступления