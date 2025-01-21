Петербуржец покурил перед приемом у врача и внезапно умер

В Санкт-Петербурге местный житель решил покурить у входа в поликлинику и внезапно умер. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, незадолго до ЧП 64-летний россиянин сказал супруге, что идет в поликлинику на плановый прием к врачу — медицинское учреждение находится всего в 800 метрах от дома Сергея. Добравшись до поликлиники, петербуржец решил сперва перекурить перед приемом у специалиста. Житель Северной столицы зажег сигарету, несколько раз затянулся и рухнул замертво.

Мужчине попытались помочь очевидцы, но пульс уже не прощупывался. На место прибыли врачи скорой помощи, которые смогли лишь диагностировать клиническую и биологическую смерть.

Известно, что при жизни петербуржец болел сахарным диабетом, однако особых жалоб на здоровье в последнее время не высказывал. По факту случившегося организована проверка.

Ранее мы писали, что в Казани годовалый мальчик умер на приеме остеопата в частной клинике.

Также сообщалось, что петербуржец попал в реанимацию с инсультом после крещенского купания.