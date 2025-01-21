В Казани годовалый мальчик умер на приеме остеопата в частной клинике

В Казани годовалый мальчик умер на приеме остеопата. Ребенок скончался на глазах у своего отца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 20 января мужчина пришел в частную клинику вместе с маленьким сыном — малыша должен был осмотреть остеопат. Однако как только врач приступил к работе, мальчику стало плохо.

Чтобы помочь ребенку, на место вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать маленького пациента, но ничего не вышло. Причина смерти малыша пока неизвестна.

К слову, как отмечает источник, это далеко не первый случай, когда пациенту стало плохо после посещения данной клиники. В отзывах люди писали, что после приема у остеопата им стало только хуже. При этом один сеанс массажа в медицинском центре стоит недешево – от 5 тысяч рублей.

Ранее в Нижегородской области двухмесячный ребенок умер после приема у педиатра.