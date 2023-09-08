14:00, 08 сентября 2023
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Петербуржец подрался с гостьей театра из-за усталости от светской жизни
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Петербуржец подрался с гостьей театра из-за усталости от светской жизни. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.
По информации источника, конфликт возник между посетительницей театра и жителем дома, в котором расположено заведение. Мужчина устал от шума, возникающего у него под окнами в каждом антракте. Вот почему он не совладал с эмоциями и напал на женщину.
Медицинские сотрудники диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и ушибы головы.
Ранее мы писали о том, что в Ленобласти мужчина предложил подросткам выпить пива и избил их за отказ. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге школьница попала в больницу после просмотра видео в соцсети.