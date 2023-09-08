Петербуржец подрался с гостьей театра из-за усталости от светской жизни. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, конфликт возник между посетительницей театра и жителем дома, в котором расположено заведение. Мужчина устал от шума, возникающего у него под окнами в каждом антракте. Вот почему он не совладал с эмоциями и напал на женщину.

Медицинские сотрудники диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и ушибы головы.

Ранее мы писали о том, что в Ленобласти мужчина предложил подросткам выпить пива и избил их за отказ. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге школьница попала в больницу после просмотра видео в соцсети.