В Петербурге школьница попала в больницу после просмотра видео в TikTok

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница решила послушать советы блогеров из TikTok по поводу похудения и попала в больницу. Врачи диагностировали у нее отравление. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, девочка хотела сбросить лишний вес, поэтому начала искать ролики в социальной сети, как быстро справиться с проблемой. Популярные пользователи же порекомендовали в своих видео мочегонный препарат, не предупредив, что это может быть опасно.

В итоге подросток купила таблетки у станции метро, а затем приняла большую дозу. После этого ей стало плохо, и пришлось обращаться за помощью медиков. Ее доставили в детскую больницу имени Филатова вечером 7 сентября. Сейчас школьница по-прежнему находится в отделении под наблюдением. Ее состояние не уточняется.

Ранее в Курской области умерла 23-летняя девушка после съеденной шаурмы. К слову, кроме нее, пострадали еще 14 человек. Все они купили фастфуд в одной точке на обед, а после были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.