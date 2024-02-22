Петербуржцу сломали кости лица в парадной

В Санкт-Петербурге местный житель пострадал в результате нападения в парадной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло днем 20 февраля на 1-й Советской улице. На петербуржца в подъезде жилого дома напал неизвестный.

В итоге россиянина госпитализировали с множественными переломами лица: ему повредили глазницу, основание черепа и челюсть. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Сотрудниками полиции организована проверка.

Ранее мы писали, что в Москве 51-летний местный житель 10 дней прожил с трупом умершей матери, отказываясь отдавать тело родственницы.

Также стало известно, что в Сочи мужчина оказался в реанимации после попытки избавиться от похмелья газом.