Москвич 10 дней жил с умершей матерью и отказывался отдавать тело для похорон

В Москве 51-летний мужчина 10 дней прожил с телом умершей матери, позвонил в полицию, но отказался отдавать труп родственницы. Выяснилось, что 79-летняя пенсионерка скончалась в результате инсульта.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на Цветном бульваре. В полицию позвонил москвич, он сообщил о смерти матери.

Прибывшие на место стражи порядка нашли тело, которое стало разлагаться. По оценкам экспертов-криминалистов, оно лежало в квартире около 10 суток.

Тело удалось доставить в морг, а звонившего мужчину отправили в больницу, ему потребовалась психологическая помощь.

Соседи рассказали, что пенсионерка умерла после инсульта, который произошел в 2023 году. За ней ухаживал сын, о мужчине говорят как нелюдимом и странном. Родственники проживали в квартире вдвоем.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли мумию, которая пролежала в квартире 8 лет.