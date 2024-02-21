В Сочи мужчина попал в реанимацию после попытки вылечить похмелье газом

В Сочи мужчина попытался избавиться от похмелья не рассолом, а газом. Однако вместо того, чтобы поправиться, он устроил взрыв и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, 22-летний россиянин устроил застолье на съемной квартире в Раздольном. Всю ночь он выпивал, поэтому на утро почувствовал ухудшение состояния. Чтобы избавиться от симптомов похмелья, он решил попробовать нетрадиционный метод. Он посчитал, что, если открыть газ, ему станет легче. Но получилось наоборот.

Вскоре после того, как помещение наполнилось метаном, прогремел взрыв, в котором серьезно пострадал жилец дома. Его доставили в больницу с 70% ожогов тела. На данный момент он по-прежнему находится в реанимации. Другие подробности его состояния не уточняются.

Ранее в Воронеже возле многоквартирного дома нашли труп новорожденного ребенка. Как оказалось, его бросила на улице 17-летняя мать, которая не обращалась за помощью медиков и рожала самостоятельно. Также известно, что она не стояла на учете в женской консультации, поэтому о ее беременности не было информации.