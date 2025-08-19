Петербуржца нашли в квартире с трупом 61-летней матери и увезли в психбольницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жительница Санкт-Петербурга решила навестить сестру, но обнаружила ее убитой. В квартире лежало разлагающееся тело женщины с ножевым ранением в области шеи.

Из той же квартиры бригада скорой помощи забрала 39-летнего сына умершей. Его доставили в городскую психиатрическую больницу. Установлено, что он и погибшая женщина состояли на учете в ПНД.

