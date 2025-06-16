В Севастополе зять зарезал тещу на улице из-за замечания о пьянстве

В Севастополе мужчина напал на тещу на улице. Зять перерезал женщине горло. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, нападение произошло в районе севастопольского Фиолента. Отмечается, что 46-летний россиянин прямо на улице достал нож и ударил им несколько раз тещу в горло. Для пострадавшей вызвали бригаду скорой помощи, но врачи не смогли ее спасти. Женщина потеряла много крови и скончалась на месте.

Инсайдер Telegram-канала Mash рассказал, что мужчина зарезал тещу из-за замечания. Предварительно, она упрекнула его за то, что он был пьян.

К слову, вместе с женщиной в момент нападения был внук. Как сейчас себя чувствует мальчик, пока не уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Другие подробности случившегося уточняются.

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