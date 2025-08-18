В Екатеринбурге ревнивый муж зарезал нового избранника жены за неделю до развода. Подробности сообщает НТВ.

41-летний обвиняемый в убийстве нового возлюбленного своей жены пытался предстать в суде примерным семьянином. Во время избрания меры пресечения он приводил доводы в пользу своего освобождения, однако избежать ареста не удалось — его биография оказалась небезупречной, а вспышки агрессии случались и раньше.

Мужчина оправдывал свои действия «внезапной вспышкой» и «шоковым состоянием», но следствие пришло к выводу, что к преступлению он готовился заранее.

Он подстерег жертву на оживленном перекрестке, разбил стекла ее белой легковушки кастетом и набросился с ножом, нанося хаотичные удары в голову, шею и грудь — все это происходило на глазах у десятков свидетелей.

Очевидцы пытались спасти истекающего кровью мужчину, зажимая раны, но их усилия оказались тщетны — пострадавший скончался в машине скорой помощи. Сам же ревнивец скрылся с места преступления на черной иномарке. Позже он утверждал, что заблудился в лесу, передумал и сам вызвал полицию.

С женой обвиняемый прожил более 17 лет, у них двое детей — младшему всего шесть. Когда супруга подала на развод и до официального расторжения брака оставались считанные дни, ревнивец узнал о ее новом избраннике и решил его устранить. В суде он просил о домашнем аресте, ссылаясь на детей.

«Скрываться от следствия я не собираюсь. На время следствия прошу дать мне возможность сделать так, чтобы мои дети не думали, что я убийца, а помнили меня как отца, который заботился о них и помогал», — заявил обвиняемый.

При этом он признал вину и заявил о раскаянии. Как выяснилось, обвиняемый работает диспетчером электропоездов и ранее уже проявлял агрессию. В одном из инцидентов он сломал челюсть мужчине за попытку заигрывать с его женой — тогда ему удалось избежать ответственности.

