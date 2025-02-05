Персонал российской больницы отказался оперировать раненого участника СВО

Врачи одной из больниц города Томска отказали в операции участнику СВО, который получил ранения во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

По данным ведомства, когда боец СВО обратился в медучреждение за помощью, ему отказали, потребовав медицинские документы и направления. После этого раненый военнослужащий был вынужден обратиться в прокуратуру.

Под надзорным сопровождением прокуратуры района участнику СВО все-таки было оказано медицинское вмешательство, и в настоящий момент мужчина находится на стационарном лечении.

Ранее мы писали, что подросток из Алтайского края хотел совершить самоубийство из-за запрета идти на СВО.

Также сообщалось, что жителю Кемерова отказали в выплате «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына.