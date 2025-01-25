Российский подросток чуть не убил себя из-за запрета идти на СВО

В Алтайском крае 17-летний студент пытался покончить с собой после того, как мама запретила ему идти на СВО. Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Парень из поселка Вавилонский сообщил маме, что присоединится к российским войскам. Он пообещал подписать контракт и отправиться на СВО в феврале, когда ему исполнится 18 лет. Женщина попробовала отговорить сына, объяснив ему, что для начала надо выучиться в колледже.

Но упрямый парень заявил, что ничьи возражения слушать не собирается, а если семья начнет препятствовать, он пригрозил покончить с собой. Родители не придали большого значения словам парня и отправились спать. Ночью отец и мать подростка услышали странные звуки, доносящиеся из ванной. Зайдя туда, они обнаружили сына без сознания.

Молодого человека, к счастью, удалось спасти. Сейчас он находится в больнице.

Ранее жителю Кемерово отказали в выплате «гробовых» за погибшего на СВО сына. Причиной послужило отсутствие участия мужчины в жизни наследника.