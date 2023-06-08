Бутылка в руке: девушка с обнаженной грудью каталась по центру Новосибирска

В Новосибирске голая девушка высунулась из люка авто и показывала грудь прохожим и другим участникам движения.

Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Сегодня ночью на Красном проспекте девушка ехала, высунувшись из люка, на черном седане. Автомобиль маневрировал из стороны в сторону. В руке девушки была бутылка.

Информации о реакции правоохранительных органов на этот инцидент пока нет.

Напомним, в июне этого года жительница Норильска 1991 года рождения после ссоры с мужем отправилась гулять по городу обнаженной. Кстати, в тот момент на улице было всего +4 градуса. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушительницу. Муж вскоре ее забрал.