Выкладывал видео домогательств в Сеть: полицейские задержали таксиста, который приставал к пассажиркам

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении таксиста, который домогался пассажирок в столице РФ. Свои действия мужчина записывал на видео, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Стражи порядка обратили внимание на ролик с таксистом в Сети. На нем видно, как мужчина за рулем автомобиля просит пассажирку дать ему ее потрогать. Женщина ответила отказом.

Когда видео вызвало резонанс, то стало известно, что таксист ведет блог на подобную тематику. Полицейские после просмотра пару таких роликов задержали нарушителя в Кунцево. Его обвиняют в покушении на насильственные действия сексуального характера. Сейчас с фигурантом дела работают следователи.

Ранее актер Марат Башаров признался, что режиссеры домогались его невесты Аси Борисовой. Это происходило во время ее работы в Театре Луны.