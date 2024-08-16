Требовал от жены родить именно дочь: в Москве педофил растлевал крестную и племянницу

В Москве задержали 46-летнего мужчину, который растлевал крестную дочь на даче и в квартире, а также троюродную племянницу. Информацию предали огласке сами девочки – теперь педофил будет отвечать за насильственные действия сексуального характера в отношении них.

Подробности сообщает mk.ru.

Известно, что мужчина сначала требовал от жены родить именно дочь. Потом ушел к другой, но та родила сына. Тогда мужчина стал проявлять интерес к крестной дочери.

Он оставался с 9-летней девочкой, когда родителям требовалось отлучиться. Недавно 13-летняя школьница призналась, что мужчина развращал ее на даче и в квартире. При этом он просил девочку молчать, говорил, что в противном случае его посадят.

Выяснилось, что крестная была не единственной жертвой. Родственник приставал к племяннице. Девочки рассказали друг другу о случившемся и предали информацию огласке.

Мужчину задержали в квартире в Юго-Западном округе столицы.

Ранее сообщалось, что забеременевшую от мужа бабушки школьницу из Новой Москвы до этого растлевал родной дядя.