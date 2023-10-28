Перелом черепа и раны: отец жестоко избил собственного сына

В Саратове подростка жестоко избил его отец, что привело к пролому черепа и множественным травмам.

Как пишет РЕН ТВ, 17-летний юноша был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом черепа, резаные раны на руках и множество ссадин. Парень заявил, что это случилось из-за отца — он его избил.

Отмечается, что мужчину задержали сотрудники полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Ранее мы писали, что врачи московской больницы удалили женщине две груди, хотя одна была здоровой. Вскоре у пациентки началось заражение, и сосок почернел.

Также может быть интересна новость о том, что мать упала на восьмимесячного ребенка, после чего он получил многочисленные травмы. Женщина утверждает, что у нее случился приступ эпилепсии.