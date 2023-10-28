У москвички сгнил сосок из-за халатности врачей

Жительница Москвы в возрасте 47 лет приняла решение удалить грудь в целях профилактики рака, но в результате небрежности медицинских работников потеряла сосок.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, у женщины уже была операция по удалению злокачественной опухоли в груди в 2016 году. Однако недавно у нее произошел рецидив. Она обратилась к онкологу-маммологу, после чего ей посоветовал заменить обе молочные железы на импланты. При этом одна грудь была здоровой.

Женщина отдала за операцию более 200 тысяч рублей, но на следующий день она обнаружила, что ее грудь почернела. Пациентка отметила, что врачи выписали ее с высокой температурой и посоветовали использовать зеленку для обработки ран.

Через два месяца у женщины начал гнить сосок. Она решилась на операцию в другой клинике: был заменен имплант, дыра в груди закрыта и часть кожи со спины пересажена.

В результате полученных травм Альбина получила III группу инвалидности. Женщина намерена добиться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность».

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