Была эпилепсия: мать упала на восьмимесячного ребенка

В Москве в больницу был доставлен восьмимесячный младенец с серьезными травмами. Мать ребенка заявляет, что упала на него во время приступа эпилепсии.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, страшный инцидент произошел около 3 часов ночи улице Нижегородской в Таганском районе Москвы. 31-летняя женщина рассказала, что у нее случился приступ эпилепсии, после чего она нечаянно упала на своего ребенка, находящегося рядом. Однако сотрудники правоохранительных органов проверяет версию о возможном избиении ребенка.

Отмечается, что младенец получил серьезные травмы и был госпитализирован в отделение травматологии и хирургии. Мать ребенка и ее сожитель на данный момент допрашиваются сотрудниками полиции.

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