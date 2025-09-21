Перед смертью поругался с женой: россиянин погиб во время плановых прыжков с парашютом

В Подмосковье спортсмен разбился во время плановых прыжков с парашютом. Инцидент произошел 20 сентября.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина занимался около четырех лет парашютным спортом и совершил около 40 прыжков. На аэродроме перед стартом он прошел медосмотр и инструктаж, самостоятельно уложил парашют, который был проверен инструктором.

Однако во время прыжка с высоты 1 100 метров у спортсмена не раскрылся ни основной, ни запасной парашют. Мужчина упал на территорию аэродрома и умер от полученных травм.

Известно, что перед прыжком россиянин поругался с женой. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мужчина выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 километра. Однако он получил серьезную психологическую травму.

Также мы писали, что опытная парашютистка разбилась через день после того, как с ней расстался парень.