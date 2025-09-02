Посмотреть на это собралась вся семья: мужчина выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 километра

Австралийцу Брэду Гаю повезло выжить после падения с высоты 4,5 километра без парашюта. К удивлению парня, его эмоциональная травма оказалась тяжелее физической, передает SBS Insight.

Выживший герой истории рассказал обо всем журналистам. По словам Гая, ему подарили купон на тандемный прыжок с парашютом на день рождения. За происходящим собралась понаблюдать вся семья австралийца.

Во время исполнения прыжка с инструктором основной парашют не раскрылся, а запасной зацепился за его стропы. Специалист, который сопровождал Брэда, сумел предотвратить трагедию: он направил падение к насыпи у водоема.

В итоге оба мужчины получили тяжелые травмы, но остались в живых. В период реабилитации Гай страдал от посттравматического стрессового расстройства с ночными кошмарами. Психическое состояние доставляло австралийцу больше неудобств, чем физическое. Справиться с навалившимися проблемами пострадавшему парашютисту помогли специалисты по психическому здоровью.

