Более 400 успешных прыжков: опытная парашютистка разбилась через день после того, как с ней расстался парень

В Британии опытная парашютистка погибла после прыжка с высоты 15 500 футов (4 724 метра) всего через день после того, как рассталась со своим молодым человеком. Об этом сообщает New York Post.

У 32-летней Джейд Дамарелл за плечами было более 400 успешных прыжков.

Трагедия произошла еще в апреле этого года. Накануне стало известно, что буквально за день до трагедии с ней разорвал отношения ее 26-летний парень, с которым погибшая состояла в одном парашютном клубе Sky High Skydiving. Пара встречалась около восьми месяцев.

Об этом рассказали друзья скайдайверши. Позже медики подтвердили, что нашли в кармане Джейд записку от избранника, в котором тот сообщал ей о расставании.

«На следующий день он пошел на работу, и в этот момент Джейд разбилась насмерть», — рассказал друг погибшей.

Медики заявили, что девушка скончалась от тупой травмы. Сообщается, что у Дамарелл не раскрылся основной парашют и не сработало устройство, предназначенное для автоматического раскрытия купола на определенной высоте и скорости.

Также в материале издания говорится, что за день до гибели Дамарелл, уроженка Уэльса, совершила шесть прыжков.

