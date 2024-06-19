20-летний мужчина потушил свечи в храме и напал на прихожанку

В Москве задержали мужчину, который потушил свечи в храме, а после напал на прихожанку. Это сделал 20-летний безработный гражданин Таджикистана. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло 18 июня вечером в районе Южное Бутово. Мужчина посетил храм Адмирала Феодора Ушакова и потушил свечи, поставленные за упокой душ. После он толкнул женщину, вошедшую в храм, и скрылся.

Хулигана задержали по горячим следам. Он объяснил свой поступок тем, что хотел оскорбить чувства верующих. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», за которое грозит до года лишения свободы.

Отмечается, что мужчина был зарегистрирован недалеко от храма, он жил в хостеле.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае пьяный мужчина в одних шортах устроил дебош в храме. ЧП произошло в Добрянке, во время служения в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Также стало известно о том, что мужчина с топором напал на пожарных и полицейских, приехавших к горящему дому. Все это произошло в Подмосковье. Правоохранителям пришлось стрелять в воздух, чтобы дебошир хоть как-то успокоился.