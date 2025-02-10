Делает комплименты, больше похожие на угрозы: россиянка написала заявление на сталкера из соцсети

Жительница Костромы обратилась за помощью в полицию из-за преследования в Сети. Некий пользователь пригрозил девушке изнасилованием после того, как та не отвечала на его комплименты, передает Regnum.

По словам россиянки, сталкер делает ей комплименты, больше похожие на угрозы. Костромчанка испугалась за свою жизнь и поэтому решила предать историю огласку, а также обратиться в компетентные органы. По факту обращения стражи порядка организовали проверку.

«Ирина рассказала полицейским, что на днях ей пришло очередное сообщение от Алексея с текстом: "Я уже готов изнасиловать тебя, просто за факт наличия такой попочки". Данное сообщение девушка расценила как реальную угрозу своей физической безопасности и обратилась с заявлением в полицию», — рассказал журналистам источник, знакомый ситуацией.

Ранее актриса Анна Чиповская призналась в соцсетях, что ее преследовал сталкер. По ее словам, пользователь оставлял комплименты под фотографиями.