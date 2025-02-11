Семейная пара накинулась на российскую пенсионерку из-за кормления голубей

В Санкт-Петербурге семейная пара накинулась на пенсионерку из-за того, что та кормила голубей перловкой. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на дочь пострадавшей.

Уточняется, что ЧП произошло на Большом Сампсониевском проспекте, когда 67-летняя женщина, являющаяся инвалидом второй группы, кормила голубей перловкой. К ней подошла семейная пара — мужчина и женщина. Они вступили в диалог с пожилой жительницей Северной столицы, после чего напали на нее.

Мужчина попытался выбить крупу из рук пожилой женщины, а его спутница начала наносить россиянке удары руками и ногами. Пенсионерка попыталась защищаться сумочкой, однако вскоре покинула место инцидента.

В результате пенсионерка получила несколько ударов в живот, а также травму ноги. По словам дочери пострадавшей, она заперлась у себя дома и боится выходить на улицу.

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