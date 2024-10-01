Издавала звуки, похожие на лай: квадроберша укусила девочку на детской площадке
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Конфликт с участием квадроберши произошел в Краснодаре. Школьница, которая представляет себя собакой, набросилась на девочку. Очевидцы сняли случившееся на видео.
Ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар №1». На записи видно, как школьница, которая считает себя собакой, издает звук, похожий на лай. После этого несовершеннолетняя подошла к другой девочке.
Квадроберша атаковала оппонентку — укусила ее за плечо. Другой ребенок, который стоял рядом, сумел увернуться от укуса. Затем нападавшая и обидчица обменялись неприличными жестами.
Ранее сообщалось, что в Омске сняли на видео, как женщина выгуливает сына на детской площадке с помощью поводка. Позже мать объяснила ситуацию. По словам россиянки, она просто играла с сыном и не знает ни про каких квадроберов.