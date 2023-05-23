Пенсионерка попала в больницу из-за разбившегося стекла в троллейбусе в Петербурге

В Санкт-Петербурге пенсионерка оказалась в больнице после поездки в троллейбусе. Очевидцы рассказали, что именно случилось, и показали фото. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, все случилось в троллейбусе, который ехал в центре города. Пожилая женщина получила травму, когда на ходу в транспорте разбилось стекло. Произошедшее подтвердили в «Горэлектротрансе».

Сообщается, что троллейбус ехал по Полтавской улице и угодил колесом в яму. Из-за этого стекло лопнуло и разбилось, а осколки попали на пассажирку. Пострадавшая с ушибами госпитализирована. Отмечается, что женщине 76 лет.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге мужчина избил в общественном транспорте свою сожительницу, но многочисленных травм на теле жертвы ему показалось недостаточно. Как только женщину доставили в больницу, он проник к ней в палату и пырнул ее ножом.

Еще один случай произошел в Екатеринбурге. Там трое мужчин в автобусе отрезали ножом волосы школьнику. Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина обрезает ножом волосы подростку. Очевидцы при этом утверждают, что их было трое. Они говорят, что все началось с конфликта. Молодой человек и трое пассажиров бурно выясняли отношения.