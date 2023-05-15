Петербуржец избил сожительницу в троллейбусе, а затем приехал к ней в больницу и пырнул ножом

В Санкт-Петербурге 14 мая мужчина избил в общественном транспорте свою сожительницу, но многочисленных травм на теле жертвы ему показалось недостаточно. Как только женщину доставили в больницу, он проник к ней в палату и пырнул ее ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно со слов источника издания, россиянин напал на возлюбленную из-за ссоры. Они начали выяснять отношения в троллейбусе, и в какой-то момент петербуржец накинулся на спутницу с кулаками. В итоге она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга и была доставлена в больницу. Но и там ей не удалось скрыться от гнева своего сожителя.

Мужчина, узнав, куда доставили женщину, пробрался в приемный покой клиники и несколько раз ударил пациентку ножом. Ранения пришлись на области спины и левого плеча. После совершенного россиянин немедленно скрылся. Однако по горячим следам его задержали на Гражданском проспекте.

Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбуждено. Пострадавшая же продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в Уфе хозяева двух собак избили женщину в парке за то, что та не позволила их питомцам напасть на ее пуделя.