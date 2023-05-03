В Екатеринбурге трое мужчин в автобусе отрезали ножом волосы школьнику

В Екатеринбурге трое мужчин в автобусе подошли к подростку и отрезали ему волосы ножом. Происходящее сняли на камеру очевидцы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ».

По данным источника, инцидент произошел вечером 2 мая в автобусе №24. Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина обрезает ножом волосы подростку. Очевидцы при этом утверждают, что их было трое. Они говорят, что все началось с конфликта. Молодой человек и трое пассажиров бурно выясняли отношения.

Екатеринбуржец считает, что все произошло из-за того, что нападавшим, вероятно, не понравилось, какой длины волосы у подростка.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге двое мужчин не смогли мирным путем решить конфликт, который возник из-за пассажирского кресла в троллейбусе. В итоге завязалась драка, а закончилось все поездкой в больницу. Отмечается, что столь бурно выясняли отношения 59-летний мужчина и 21-летний молодой человек, которые решали, кто будет ехать сидя, а кто стоя. Их не могли разнять другие пассажиры, так что пришлось вызывать полицейских.