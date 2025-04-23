В Хабаровске неизвестные взломали аккаунт дочери бойца СВО, пытаясь затравить

Неизвестные люди взломали аккаунт дочери участника СВО и пытаются затравить девочку до самоубийства. Мать 16-летней школьницы рассказала в беседе с ИА Регнум, что с ее страницы стали публиковали садистские видео.

По данным источника, все произошло с жительницей Хабаровского края. Злоумышленники взломали ее аккаунт в соцсетях и опубликовали ролики с издевательствами над животными, а после добавили ее номер телефона. Подросток удивилась, когда ей стали звонить, угрожать и оскорблять.

Через несколько часов школьница смогла добиться удаления всех аккаунтов и отключила телефон. Незнакомые номера звонили ей, называя живодеркой и желая смерти. Вечером она с мамой отправилась к полицейским, чтобы сообщить о случившемся.

Мать девочки рассказала, что им звонили не только из России, но и из Польши, а также США. Уже в отделении выяснилось, что видео на канале девочки были старыми, они уже появлялись в другом Telegram-канале два года назад.

К счастью, жители поселка не поверили злоумышленникам и не изменили свое отношение к школьнице. Девочку поддерживают друзья и знакомые.

«Она хороший ребенок, активная девчонка, участвует в различных инициативах. В школе она с другими волонтерами ездила в приюте для животных помогать», – рассказала социальный педагог и куратор волонтёрской деятельности в пользу животных Анастасия.

Сотрудники полиции и ФСБ работают над тем, чтобы установить создателя Telegram-каналов, которые направлены на травлю подростков. По их сообщению, это не первый подобный случай.

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