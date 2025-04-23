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Опубликовано 23 апреля 2025, 11:19
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Регулярно вступал с ней в контакт: 12-летняя девочка забеременела от прадедушки

В Таиланде 12-летняя девочка забеременела от 72-летнего прадедушки .
Регулярно вступал с ней в контакт: 12-летняя девочка забеременела от прадедушки

© Freepik

Прадедушка предстанет перед судом за изнасилование 12-летней правнучки в Таиланде. Несовершеннолетняя забеременела от пожилого родственника, издание Daily News.

По информации СМИ, мать девочки отправила ее жить с 72-летним прадедушкой еще несколько лет назад. Все это время пожилой родственник регулярно вступал в связь с правнучкой.

Недавно школьница призналась матери в том, что произошло. Кроме того, женщина узнала, что ее дочь беременна от родственника.

За изнасилование несовершеннолетней пожилого мужчину задержали. Он признался в совершении преступления. В скором времени в Таиланде состоится суд над пожилым насильником.

Ранее сообщалось, что в Индии туристку и гида изнасиловали, когда они наблюдали за звездами. По подозрению в нападении задержали несколько человек.