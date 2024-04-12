Пенсионер сломал позвоночник ребенку, который катался на роликах во дворе

В Москве пенсионер сломал позвоночник 10-летней девочке за катание на роликах. Все произошло во дворе дома на Фестивальной улице 11 апреля. Подробности сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 65-летний мужчина выходил из подъезда и увидел ребенка, который катался на роликах во дворе. Он толкнул девочку, она упала на бордюр и сломала два грудных позвонка.

Пострадавшей понадобилась помощь врачей, она была госпитализирована. После инцидента правоохранители начали искать мужчину, его удалось задержать. Планируется установить все обстоятельства произошедшего.

Похожая история произошла несколько дней назад в Подмосковье. Там жительница избила двух девочек, играющих на детской площадке. Пострадавшие поступили к врачам, которые подозревают у одной из них перелом грудных позвонков, а у другой – сотрясение мозга. Соседи говорят, что это не первая подобная история в жизни женщины.

Также стало известно о том, что в Подмосковье появился маньяк, который обливает женщин кислотой. Он делает это молча, без угроз и объяснения причин. К одной он подкрался сзади, она госпитализирована. Другая рассказала, что испытала настоящий ужас. Подробности можно прочитать на нашем сайте.