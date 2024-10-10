Пенсионерка умерла из-за прокола кишечника во время операции в частной клинике

69-летняя жительница Подмосковья умерла после операции в частной клинике. Во время хирургического вмешательства ей проткнули кишечник. Подробности узнал mk.ru.

Источник сообщил, что пенсионерка в августе этого года обратилась в медицинский центр, чтобы обследовать больную щитовидку. Однако врачи выявили у нее и другие заболевания, из-за которых оставили ее в учреждении еще на месяц.

Одним из назначенных обследований была колоноскопия прямой кишки, которая показала — у пациентки доброкачественная опухоль. Россиянку подготовили к операции по удалению полипа, но во время вмешательства врачи допустили ошибку.

Из-за повреждения стенки кишечника состояние женщины ухудшилось. Ее поместили в реанимацию городской больницы. Однако спасти ее уже не удалось.

В отношении хирургов возбудили уголовное дело. Дочь погибшей заявила, что ждет официального приговора. До этого момента она не будет вести судебные тяжбы с клиникой.

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