Пенсионер насмерть сбил женщину, которая помогала ему парковаться во дворе

В Москве пенсионер насмерть сбил женщину, перепутав педали. По информации 360.ru со ссылкой на экстренные службы, она помогала водителю припарковаться.

По данным источника, все произошло рано утром 9 августа во дворе дома на Алтуфьевском шоссе. Мужчине около 80 лет. Он пытался припарковаться в кармане, а женщина решила ему помочь. В какой-то момент водитель перепутал педали и наехал на нее. От полученных травм пенсионерка умерла.

На место приехали полицейские и бригада скорой помощи, но ничего уже нельзя было сделать.

Как пишет mk.ru, в Москву погибшая переехала с выходом на пенсию, а до этого она преподавала дополнительные дисциплины в нижегородской общеобразовательной школе.

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