«Вы погибнете»: россиянка заявила, что ее с матерью больше двух лет держали в рабстве на ферме

В Раменском жительница с января 2021-го по август 2023-го удерживала на ферме пожилую женщину и ее дочь практически в рабских условиях. Пострадавшая в беседе с 360.ru сообщила, что таким способом она хотела завладеть их квартирой.

По данным источника, все произошло в одной из деревень в Раменском округе. Пленница рассказала, что у нее сгорела квартира. Они с больной матерью остались без жилья, и их «приютила» местная жительница. Женщины жили в небольшой комнате и спали на кровати, сделанной из досок. Сначала их кормили нормальными продуктами, а потом стали давать просроченную еду, которую закупали для скота.

Хозяйка дома узнала, что у женщин после смерти родственницы осталась квартира. Пострадавшая отмечает, что их начали шантажировать и уговаривать на продажу жилья, якобы чтобы сделать ремонт в сгоревшей квартире.

«Говорили, что не сможем там с инвалидом жить, говорили: „Вы погибнете“», — поделилась она.

Когда квартиру продали, то документы владелице не вернули. Девушка была вынуждена работать на хозяйку фермы без выходных и не могла получить медпомощь.

«Практически в рабстве <…>. Я с ними жить не хотела и работать на них — это был сущий ужас, ад», — заявила пострадавшая.

В итоге девушка смогла уехать оттуда, но после смерти матери. Деньги от продажи квартиры ей не вернули. Отмечается, что хозяйку дома задержали. В отношении нее возбудили дело по статьям о незаконном удержании, мошенничестве и использовании рабского труда.

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