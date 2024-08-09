Более тысячи посетителей ТЦ эвакуировали из-за подозрительной коробки: оставил и убежал

В Москве полностью эвакуировали ТЦ из-за подозрительной коробки. Здание покинули более тысячи посетителей. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, все произошло в пятиэтажном здании в столице. Там был обнаружен подозрительный предмет. Было принято решение эвакуировать всех посетителей.

По словам очевидца, неизвестный вошел в здание на Краснопролетарской улице, оставил пакет и убежал.

«Проводов не видно. <…> В пакете запечатанная картонная коробка», — сообщил источник.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники экстренны служб. Источник передал информацию о том, что ожидается приезд полиции и кинологов.

«Обстановка спокойная, здание полностью эвакуировано», — добавил источник.

Напомним, что ранее подозрительный предмет был найден у торгового центра на улице Хабарова в Москве. Выяснилось, что это была граната времен Великой Отечественной войны.

Также мы писали о том, что в Раменском хозяйка фермы 2,5 года удерживала пожилую женщину с дочкой.