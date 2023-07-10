Забили до смерти: друзья школьницы устроили самосуд над иностранцем, которого она обвинила в изнасиловании

В Тульской области школьница пожаловалась друзьям на знакомого, который ее якобы изнасиловал. Мужчины решили отомстить: они увезли его в лес и избили до смерти. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, все произошло 8 июля. Жители города Алексин обратились к правоохранителям после того, как заметили, как подозрительные люди затолкали мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении. Через некоторое время автомобиль попался на глаза сотрудникам ДПС. За рулем был мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, но пленника рядом не оказалось. Только когда водителя задержали, он признался, что совершил преступление.

Оказалось, что незадолго до этого 39-летний мужчина выпивал вместе с 22-летним другом, еще одним 20-летним парнем и 15-летней школьницей. В разговоре девочка рассказала, что ее изнасиловал общий знакомый – гражданин Армении. Мужчины решили отомстить.

Подросток назначила знакомому встречу, но на месте его ждали ее друзья. Они силой посадили его в автомобиль и увезли в лес, где избили. После случившегося мужчины уехали, но решили вернуться, чтобы добить. На обратном пути они и попали в поле зрения сотрудников ДПС.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено два уголовных дела – за убийство и похищение.

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