Пенсионер до смерти забил приятеля кувалдой во время ссоры в Астраханской области

В Астраханской области 67-летний житель до смерти избил своего знакомого кувалдой. Все начиналось с застолья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 апреля в доме местного жителя на Почтовой улице в селе Кряжевое. Он пригласил в гости приятеля, где они распивали спиртное. В какой-то момент мужчины стали выяснять отношения, завязался конфликт. Хозяин жилища взял кувалду и избил гостя так, что он скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении 67-летнего жителя возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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