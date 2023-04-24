Пенсионерка с топором разгромила магазин хозяйственных товаров в городе Ржев

Под горячую руку буйной пожилой дамы попала стоящая за прилавком молодая продавщица. Что именно пришлось не по душе покупательнице, сказать сложно. Вероятно, россиянка пришла в магазин уже будучи не в настроении.

На видео хорошо заметно, как конфликтная гражданка начала вырывать предметы из рук консультанта буквально на ровном месте.

После того, как продавщица попросила женщину покинуть торговую точку, та окончательно вышла из себя и, схватив топор, который также был в ассортименте хозмага, принялась крушить им витрины, кассовые аппараты и компьютеры. Затем пенсионерка метнула орудие в сторону перепугавшейся сотрудницы и покинула магазин.

Как сообщает издание РЕН ТВ, продавщица не пострадала лишь чудом.

Теперь сотрудникам полиции предстоит разобраться в произошедшем. Сообщается, что личность дебоширки уже установлена.