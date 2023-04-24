Пролежала два дня на диване: мужчина жестоко избил подругу и продолжил пить с ее братом в соседней комнате

В Ростовской области мужчина жестоко избил сожительницу и оставил ее умирать в комнате. Женщину чудом удалось спасти, но она до сих пор не может говорить. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, все произошло между 40-летним Андреем и 38-летней Валентиной (все имена изменены — прим. ред.). Пара нигде не работала и любила выпить. В один из февральских дней они пришли в гости к двоюродному брату женщины и устроили застолье. В какой-то момент мужчина захотел домой и позвал спутницу, но она решила остаться. Этот ответ не устроил сожителя, он поскандалил с женщиной, а после начал избивать.

Отмечается, что пострадавшая получила пяткой зимнего ботинка в лоб. От такого удара она больше не смогла говорить, а сожитель отнес ее на диван. Он оставил ее там, думая, что все пройдет. При этом остался у ее брата, где они продолжили употреблять спиртное.

Валентина стонала от боли и не смогла ничего ответить, когда Андрей спросил, нужно ли ехать в больницу. Мужчины решили, что все нормально и продолжали пить. Женщина пролежала в комнате два дня, пока не попалась на глаза соседу, который пришел в гости. Он настоял на том, чтобы вызвали скорую помощь. Отмечается, что пострадавшая была доставлена в больницу, когда находилась на грани смерти.

Оказалось, что у жительницы были не только кровоподтеки и ссадины, но и черепно-мозговая травма. Кроме того, ей сломали нос и кости, образующие глазницу. Пациентке сделали трепанацию черепа. После случившегося она до сих пор не может говорить.

Андрей предстал перед судом и во всем признался, но отказался от дачи показаний. Его признали виновным и назначили наказание в виде двух с половиной лет в колонии общего режима. Но он может еще обжаловать решение. Кроме того, он должен выплатить бывшей сожительнице 500 тысяч рублей.

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