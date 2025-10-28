Пчелы до смерти закусали отца и дочь

В Бразилии отец и дочь погибли после нападения пчел из-за разрушенного улья. Об этом сообщает People.

54-летняя женщина не справилась с управлением машины по грунтовой дороге. В результате автомобиль перевернулся и разрушил улей. Сосед услышал шум аварии, позвонил родителям потерпевшей и вызвал полицию. 79-летний отец и 72-летняя мать поспешили на помощь дочке, но на них набросился рой пчел.

Спасатели добрались до места происшествия спустя долгое время. Медики обнаружили, что 54-летняя женщина была еще жива, но не смогли ее спасти. Отца доставили в больницу в критическом состоянии. Пенсионер скончался на следующий день. Его супруга тоже получила множество укусов, но она осталась в живых.

Родственников похоронили вместе 24 октября.

Ранее сообщалось, что в США пчелы-убийцы начали нашествие на север после серии нападений на юге страны. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что под Калининградом рой пчел напал на мальчика и оставил в нем 60 жал.