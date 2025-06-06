Из тела школьника достали 60 жал: под Калининградом мальчик пострадал от атаки пчел

Врачи оказывают необходимую помощь восьмилетнему школьнику в Калининградской области. На мальчика напал рой пчел. Из тела юного пациента извлекли 60 жал, передает издание «Клопс».

В одном из поселков Правдинского района восьмилетний мальчик пошел в поле, чтобы там пасти овец с отцом и дедушкой. В какой-то момент ребенок наткнулся на рой пчел. Встревоженные появлением человека насекомые стали нападать.

Сначала пострадавший мальчик получил помощь дома — из его тела достали все 60 жал, но лучше не становилось. В больницу несовершеннолетний попал с сильной слабостью. Кроме того, ребенок едва разговаривал.

Врачи диагностировали у школьника анафилактический шок и аллергическую реакцию. Сейчас он находится под присмотром специалистов.

Ранее сообщалось, что В Омске рой пчел насмерть закусал ротвейлера. Кроме того, насекомые напали на двух человек.