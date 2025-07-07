Погубили мужчину и полтора километра преследовали туристов: пчелы-убийцы продолжают терроризировать США

В США бьют тревогу — пчелы-убийцы начали продвигаться на юг государства. Они уже захватили 13 штатов, передает Herald-Mail Media.

Американцы вынуждены жить в страхе из-за опасных насекомых. По информации СМИ, африканские пчелы, также известные как «пчелы-убийцы», нападают на людей, скот и домашних животных.

За последние три месяца они принесли много горя жителям юных штатов. Например, насекомые погубили мужчину, который косил траву, и серьезно покусали еще трех американцев. Также известно о случае, когда они полтора километра преследовали туристов.

Пчелы начали миграцию из-за изменений климата. Холодные зимы и осадки вынудили их переместиться в северные регионы Соединенных Штатов.

Ранее случай нападения пчел на человека зафиксировали в Калининградской области России. Из тела школьника, которого атаковал рой, достали 60 жал.