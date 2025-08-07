Пасынку Стаса Намина назначили еще одну психиатрическую экспертизу после убийства

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко пройдет еще одну психиатрическую экспертизу. Она состоится 1 сентября в Крыму.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник сообщает, что мужчина ведет себя неадекватно. Он говорит, что «заканчиваются остатки воли».

Предыдущая экспертиза проводилась в Санкт-Петербурге, но медики не смогли поставить диагноз. Поэтому была назначена повторная проверка.

Напомним, в 2023 году Роман Ткаченко ударил ножом бабушку и зарезал брата. После двойного убийства его задержали. После ареста он поменял фамилию. Первоначально пасынка Намина звали Роман Микоян.

